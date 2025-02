¿Patricio Parodi olvidó a Luciana Fuster con una mujer rusa?

Jhan Sandoval fue consultado sobre Patricio Parodi y Luciana Fuster. El tarotista comentó que el modelo estaría afectado, pero no buscaría regresar con la reina de belleza. “Sale la ilusión, sale el chico, pero lo veo a él aquí entremezclado con las cartas. Debe de ser que, no, yo no veo para empezar con Patricio nuevamente ningún tipo de reconciliación", dijo.