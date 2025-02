Patricio Parodi se volvió viral en TikTok con un video donde una mesera le pregunta por Luciana Fuster, pese a que terminaron su relación hace varios meses. El chico reality quedó en shock cuando le recordaron a su ex y simuló que estaba sufriendo, pues se agarró el pecho y bajó la cabeza. Posteriormente, no pudo evitar la risa y confesó que no se lo esperaba.