Alejandra Baigorria reveló que puso en pausa sus planes de boda con Said Palao debido a otros proyectos, pero aclaró que no tiene crisis en su relación. "No estoy pensando en eso. Estoy con tantas cosas, de un lado a otro y es en lo que menos estoy pensando. Ni siquiera defino mi vestido y no es que haya choteado la boda, sino que me estoy enfocando en otra cosa (…) Así que estoy superrelajada y tranquila, enfocándome en lo que viene en el momento. Ya cuando llegue el momento, correré con los detalles de la boda", puntualizó.