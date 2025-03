“(Son más de diez, quince años que ustedes se conocen, claro, y no verte ahí, consta Said también que se conocen mucho tiempo iba a ser algo muy doloroso) Sí, algo muy triste y doloroso, pero yo no sabía qué hacer, no sé, sentía Alejandra, están cerrada con la idea, que no encontraba el momento adecuado para acercarme, ya lo había conversado un poco con Said de por favor, encontremos la manera de juntarnos a comer en su casa y que las chicas conversen”