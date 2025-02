“A ver, son todo, o sea, son destinos que queremos, o sea, que estamos visualizando, aún no tenemos nada comprado en el tema de luna de miel, ya estamos afianzando. Lo que sí o sí vamos a hacer es París, porque Ale tiene una un viaje de viaje de éxito en lo que ella trabaja, que es dentro de los de los países que vamos a ir, está París, pero es netamente por trabajo y también por paseo, es un premio que ella se ganó, que ese sí es un destino fijo. Los demás están en veremos, o sea, están lanzando cosas que aún no están, no están, este, finiquitadas o no están no se han sacado. Pero sí va por ahí, queremos algo así”, precisó.