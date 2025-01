Guty Carrera habló sobre boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Guty Carrera no tuvo problemas en felicitar a su expareja Alejandra Baigorria tras enterarse de su próxima boda con Said Palao en el programa de La Linares de YouTube. "Siempre he dicho que es una mujer muy trabajadora así que le deseo lo mejor, creo que se va a casar por ahí me enteré, era un sueño que ella tenía y qué bueno", precisó.