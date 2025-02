¿Mario Hart no será invitado a la boda de Alejandra Baigorria?

Alejandra Baigorria aseguró ante cámaras que ella no lo ha obligado a Said Palao a cumplir con el primer sacramento de la iglesia: “Sí, ya estamos corriendo con todo, súper contento (No lo estás obligando ¿No?) No, no”. Sin embargo, Mario Hart no dudó en trolearla en vivo: “Pero, si de chibolo no se bautizó por la presión de los padres, lo tuvo que hacer por la presión de Alejandra”.