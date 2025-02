Alejandra Baigorria dio fuerte lección a Said Palao

"La verdad es que me rajen completa, si pongo chanfainita, que me rajen mi chanfainita, o sea, a mí no me interesa. Yo me voy a casar como a mí me da la gana, me voy a ponerle como a mí me da la gana, y si te gusta bien, y si no, también", comentó la rubia empresaria sobre la importante ceremonia que se llevará a cabo dentro de poco.