"Me agarró fría porque siempre intento como que cuidar nuestra vida privada y la vida en pareja que tenemos con Mario, pero me parece superlindo de tu parte, sé que no hemos llegado a conocernos mucho, simplemente lo que vivimos aquí, no empezamos con buen pie, pero me parece increíble lo que hiciste en el camerino, te aplaudo, te agradezco, porque dentro de todo Mario es una persona muy importante para mí, y si quisiste solucionar esto, en verdad, para adelante", dijo la arequipeña.