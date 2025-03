Alejandra Baigorria y Said Palao revelaron planes para ser padres

Alejandra Baigorria aprovechó las cámaras de Esto es Guerra para gritar su amor por Said Palao. "Es el hombre que ha marcado mi vida, porque yo soy, digamos que una mujer muy activa, alocada, intensa, y él es como mi balance, él es mi cable a tierra, es la persona que me hace ver que algunas veces me equivoco, me hace entender que la vida no solamente es como yo la veo, sino que hay que compensar con otras cosas", comenzó diciendo.