Alejandra Baigorria lloró por reconciliación con Mario Irivarren

Onelia Molina no dudó en aceptar las disculpas de Alejandra Baigorria en pleno programa en vivo. "No me gusta llevarme mal con nadie, creo que eres una gran persona, eres súper trabajadora, haces feliz a Said, y les deseo lo mejor, de aquí en adelante para mí es borrón y cuenta nueva. Me encantaría conocerte, como dijiste, voy a poner lo mejor de mí, porque se lleven bien y porque podamos, pues, llevar un buen círculo", señaló.