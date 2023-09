Ivana Yturbe aclaró por qué publicó misteriosa reflexión en redes: "Me sentí identificada"

La influencer aseguró que sus publicaciones no tienen nada que ver con su relación actual. Además, resaltó que fueron los medios de comunicación los que iniciaron con los rumores. “Yo creo que el problema ha sido la prensa. Esta vez sí han agarrado mi frase y han dicho: ¡ya está es! De que me peleo en algún momento he discutido, obvio que he discutido, pero lo primero que hago no es publicar. Señores, ya pasé esa etapa, créanme, por favor, soy mamá”, dijo.