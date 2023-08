Guty Carrera tras debutar en telenovela de Televisa: "La prensa en Perú me quiere".

En una comunicación con María Pía Copello reveló que está conforme de vivir fuera de Perú para perseguir sus metas. "Sí, siempre valió la pena. Uno tiene que inspirarse a crecer y no quedarse en el mismo lugar de siempre porque no me voy a hacer 40 haciendo los mismo, creo que hay que cambiar de aires y estoy feliz", precisó el ahora actor.