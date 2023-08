Melissa Loza recordó así a Guty Carrera: "Un pony".

Melissa Loza no pudo evitar mencionar a su expareja Guty Carrera cuando Zumba le preguntó si recordaba la frase "Yo no fui infiel". La integrante de "Esto es guerra" aseguró que claro que sabe a quien se refería y se animó a calificar al modelo como un "pony", en alusión al apodo que tenía el competidor histórico en EEG como "Potro". La "Diosa" se burló de las bromas de Zumba disfrazado de "Diablito" y se animó a realizar la recordadad escena que protagonizó su ex para negar su infidelidad.