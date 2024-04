Carlos Vílchez rompió en llanto al recordar la muerte de su hermano mayor.

"Él se fue muy joven y te dejó con una gran responsabilidad de cuidar a tus hermanas. Muy difícil", dijo María Pía Copello, mientras su compañero se quebraba. "Me quitaba los perfumes, no sabes como lo odiaba. Lo amo y lo seguiré amando hasta que yo me muera. Mi mamá perdió a dos personas seguidas, su esposo y su hijo. Ver a tu hermano que se va a los 38...", agregó el actor con la voz quebrantada.