Carlos Vílchez hizo fuerte aclaración sobre su fidelidad: "Nunca he engañado"

A pesar de su fama de "picaflor", Carlos Vílchez ha dejado en claro que se encuentra sumamente enamorado de Melva Bravo, a quien conoce hace 11 años y mantiene una relación desde hace 5. El tiempo juntos asombró a María Pía Copello y le preguntó al doctor Tomás Ángulo cómo fue que lograron "domar" al conductor. "No solo consiguió domarlo, sino que lo hizo un hombre fiel", dijo el especialista y a lo que el comediante interrumpió para hacer una aclaración. "Perdón, si van a hablar de fieles, yo no he sido infiel nunca en mi vida. Infiel yo nunca he sido. A mí no me vengan a decir...", acotó.