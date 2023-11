Claudia Serpa se mandó con todo a un tremendo duelo de baile contra Rosy, representante de Venezuela. La peruana hizo su mejor esfuerzo bailando festejo, pero las bromas no se hicieron esperar como Carlos Vílchez que no dudó en afirmar que los años habían pasado por la cantante dando a entender que su desempeño no fue el mejor en la pista.