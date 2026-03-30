Carlos Vílchez dedicó en vivo palabras en memoria de Manolo Rojas

Carlos Vílchez se conmovió al hablar tras el fallecimiento de Manolo Rojas en Mande Quien Mande en vivo.
Carlos Vílchez dejó por un momento su personaje de La Carlota este lunes 30 de marzo para despedir ante cámaras a su gran amigo Manolo Rojas, dándole unas palabras de cómo compartieron en el trabajo.
"¿Qué traicionero puede ser el corazón? Perdón que me salga del personaje en estos momentos, pero es imposible poder tener que hacer este personaje en este momento que estamos hablando. Un gran compañero, profesional, a carta cabal, eso sí lo puedo decir. Nosotros hemos trabajado juntos en otro canal de televisión en donde hacemos unos sketches increíbles, que siempre los cuelgan en las redes sociales", indicó.
El conductor también reveló un miedo que acechaba a Manolo, pero terminó dando un bonito mensaje: "Yo quiero que la gente sepa algo que es muy importante él era un padre excelente, un abuelo espectacular, nadie sabía o muy poca gente sabía de que Manolo tenía miedo a volar. Manolo tenía mucho, se tenía que pepear. Hoy no tiene ningún miedo a volar porque él yo sé que está en el cielo definitivamente".
Vílchez mencionó que pudo acompañar en el velatorio del artista huaralino y lo calificó como el mejor contador de chistes del país: "Yo estuve el día sábado en el velorio, muchísima gente, la gente que te quiere de verdad, está ahí contigo, una carrera intachable, gran comediante. Para mí, después de Miguel lo dije bien claro, el mejor contador de chistes".
Carlos también mandó un bonito mensaje sobre el reencuentro que tendrían más adelante en el cielo: "Desde aquí Manolo, sabemos que estás en el cielo, que se nos adelantó. Y solamente, yo lo puse, que solamente ha dado un paso adelante, porque en algún momento todos nos vamos a ir, solo que que nos espere bastantes años, porque en realidad queremos estar aquí todavía en la tierra, porque todavía nos falta mucha cosa más por hacer".
En el video se logra escuchar cómo Ernesto Pimentel reconoce el gran talento de su compañero de grabaciones: "Trabajamos en el Reventonazo y lo que puedo ver es veo a padre, veo a un amigo y a veces la rapidez de las cosas, te lo he dicho un día tú eres un maestro y te quiero mucho".
El cuerpo del destacado comediante fue hallado sin vida dentro de su vehículo, el cual estaba estacionado cerca a su vivienda en Santa Catalina, La Victoria, según se informó en Edición Central de América Noticias. También se informó que los restos de Manolo serán velados en la sala de Gran Teatro Nacional y posteriormente llevados a su tierra natal
Alan Rojas, uno de los hermanos de Manolo Rojas que reside en Huaral, dejó emotivas palabras por el deceso recordando que siempre fue como un padre y tras la partida de don Raúl él cumplió el rol de manera impecable: "Tu partida deja el peor de los vacíos… Fuiste para mí un hermano, pero también un padre. Papá Raúl te dejó a cargo en su lecho y cumpliste como todo un campeón. Me quedo con tus mejores consejos, con nuestras risas, con esos chistes tontos que solo nosotros entendíamos, y con el amor a la familia que tanto me inculcaste".