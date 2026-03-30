"No podía creer en el momento que llegué, cuando lo vi, no me podía quitar la cabeza, pensaba que se podía hacer algo más, estaba desesperado,definitivamente trataba de buscar la solución más rápida posible y bueno quise intentar llevarlo a un hospital de emergencia pero ya me habían comentado que era imposible, que no se podía reanimar y yo lo dejó en la camioneta. El médico de cabecera que se encargó de certificar, corroboró todos los datos, analizarlo, y bueno ya informarnos, darnos el resultado final que de su deceso que obviamente fue un impacto grandísimo para nosotros, una noticia que hasta ahora nos duele", añadió.