Janet Barboza no dudó en contar cómo era trabajar con Manolo Rojas y así expuso cómo la pasó en un show.
Janet Barboza en medio del tributo que se le rindió a Manolo Rojas tras su fallecimiento, no dudó en contar una de las grandes anécdotas que vivió con el artista huaralino.
"Una mina en Arequipa me contrata para conducir allá un evento. Entonces, llego a Arequipa con mi representante y en el aeropuerto me encuentro ¿con quién? Con Manolo Rojas. Y yo le digo, Manolo, '¿dónde están los demás artistas? ¿Qué artistas?', me dice 'solo somos tú y yo'", mencionó.
La conductora reveló que Manolo siempre le dio la seguridad y confianza en el talento que derrochaba: "Manolo le digo, '¿cómo que tú y yo?', un evento de 3 horas, era un evento corporativo como para 2000 personas. Entonces yo le digo, 'pero Manolo, yo animo eventos de cumbia. Yo tengo que presentar agrupaciones cumbiamberas. Hijita me dijo, no te preocupes, estás con Manolo Rojas', no saben lo que fue eso".
Janet muy asombrada contó al público televidente cómo Rojas mostró su diversas imitaciones: "Subió el hombre al escenario (...) con un órgano un órgano y sacó al hermano Pablo, sacó a Zambo Cavero, sacó a Juan Gabriel, escucha me sacó a todos los personajes y yo nunca en mi vida había estado sola en un escenario, mi querida Rebeca, solo con una persona que sea tan multifacética y tan talentosa porque cantó, contó chistes y yo estaba la verdad increíble, dos personas en un evento eso era Manolo Rojas y mucho más".
La popular 'rulitos' contó ante cámaras cómo Manolo tuvo la gran oportunidad de brillar en la televisión: "Porque hablar de Manolo Rojas, compañeras, es hablar sin duda de aquellas personas que tocan tanto las puertas que una de esas puertas se abre y aquí en América televisión con el tío Ronco Games que le da la oportunidad empieza sin duda esa larga trayectoria hoy en día que lo convierte en un ser inolvidable", dijo.
Por si parte Dorita Orbegoso también contó cómo era el gran talento del huaralino y cómo siempre hablaba con tanto amor de su querida tierra natal.
"Ahora Manolo todo hacía bien, Manolo cantaba componía, bailaba, claro, claro, ganó, ganó en un concurso de baile que tú lo conocías baila con las estrellas, así efectivamente, y amaba, es mas, yo conocí el pato en ají por el, porque a él le encantaba la comida de Huaral, amaba su lugar, siempre lo recomendaba", sentenció.
La familia del comediante se conectó en vivo desde el velatorio y su hijo Manuel Rojas contó cómo fueron sus últimos minutos con vida.
"Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando, necesitaba auxilio. Le habían pedido un taxi para irse a una clínica cercana de emergencia, atenderse y bueno, ya había llegado el taxi pero lamentablemente minutos antes de que lo aborde, él, ya en la misma puerta de nuestra casa en la vivienda de La Victoria, ya estaba en el suelo, sin signos vitales, corroborado por 2 agentes, que luego también llegaron 2 bomberos de emergencia para también darnos esta mala noticia", comentó.
"No podía creer en el momento que llegué, cuando lo vi, no me podía quitar la cabeza, pensaba que se podía hacer algo más, estaba desesperado,definitivamente trataba de buscar la solución más rápida posible y bueno quise intentar llevarlo a un hospital de emergencia pero ya me habían comentado que era imposible, que no se podía reanimar y yo lo dejó en la camioneta. El médico de cabecera que se encargó de certificar, corroboró todos los datos, analizarlo, y bueno ya informarnos, darnos el resultado final que de su deceso que obviamente fue un impacto grandísimo para nosotros, una noticia que hasta ahora nos duele", añadió.