La esposa de Manolo Rojas lloró en 'El Reventonazo de la chola' al recordarlo a una semana de su muerte.
La esposa de Manolo Rojas, Marisol Alayo, estuvo en 'El Reventonazo de la Chola' junto a sus hijos como parte del homenaje que preparó el programa tras una semana de la muerte del comediante. La pareja del actor no pudo contener las lágrimas al hablar de su fallecido esposo. "Nunca me voy a olvidar que es, fue y será el amor de mi vida", comenzó diciendo.
"Nos conocimos cuando yo tenía 15 años. A los 16 tuve a mi hija y siempre estuve pendiente de él. La verdad que a mí me ha chocado bastante no lo puedo creer para mí es un sueño yo pienso que lo voy a ver que salió a trabajar, se fue viajar y regresa de verdad que no o sea no puedo creerlo. No lo acepto tampoco porque... Es bien difícil porque yo le dije que nunca me dejará sola, porque yo no voy a poder con mis hijos", dijo entre lágrimas.
Manuel Rojas, hijo de Manolo Rojas, contó cómo fueron los últimos minutos con vida del comediante peruano. "Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando, necesitaba auxilio. Le habían pedido un taxi para irse a una clínica cercana de emergencia, atenderse y bueno, ya había llegado el taxi pero lamentablemente minutos antes de que lo aborde, él, ya en la misma puerta de nuestra casa en la vivienda de La Victoria, ya estaba en el suelo, sin signos vitales, corroborado por 2 agentes, que luego también llegaron 2 bomberos de emergencia".
"No podía creer en el momento que llegué, cuando lo vi, no me podía quitar la cabeza, pensaba que se podía hacer algo más, estaba desesperado, definitivamente trataba de buscar la solución más rápida posible y bueno quise intentar llevarlo a un hospital de emergencia pero ya me habían comentado que era imposible, que no se podía reanimar y yo lo dejó en la camioneta. El médico de cabecera que se encargó de certificar, corroboró todos los datos, analizarlo, y bueno ya informarnos", añadió.
El pasado 30 de marzo, el capítulo de Al fondo hay sitio comenzó su edición despidiéndose de Manolo Rojas tras su sensible fallecimiento. La teleserie nacional recordó al personaje que interpretó el actor en varias temporadas. "Hasta siempre, amigo", se leyó en pantalla junto a una fotografía del 'Muqui', el chamán del barrio que era convocado cuando los Gonzáles o Maldinis querían comunicarse con sus antepasados.