Katia Palma y Mathías dedicaron emotivo mensaje a Manolo Rojas

Katia Palma y Mathías Brivio empezaron este 30 de marzo la edición de Esto es Guerra con un emotivo video recordando los mejores momentos de Manolo Rojas tras su fallecimiento. El actor cómico perdió la vida el pasado 27 de dicho mes y los conductores no dudaron en dedicarle unas emotivas palabras de despedida.
"Él era un artista. Creo que ninguna persona que lo conoció podía hablar mal de Manolo. Siempre dispuesto a conversar, a darte una sonrisa, a entretener al público. Desde aquí, como compañeros de América Televisión, queremos mandarle un gran abrazo a toda la familia por esta pérdida irreparable, de tremendo actor y artista. Manolo Rojas está en el corazón de todos los peruanos y en la historia", dijo
Manuel Rojas, hijo de Manolo Rojas, contó cómo fueron los últimos minutos con vida del comediante peruano. "Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando, necesitaba auxilio. Le habían pedido un taxi para irse a una clínica cercana de emergencia, atenderse y bueno, ya había llegado el taxi pero lamentablemente minutos antes de que lo aborde, él, ya en la misma puerta de nuestra casa en la vivienda de La Victoria, ya estaba en el suelo, sin signos vitales, corroborado por 2 agentes, que luego también llegaron 2 bomberos de emergencia".
"No podía creer en el momento que llegué, cuando lo vi, no me podía quitar la cabeza, pensaba que se podía hacer algo más, estaba desesperado, definitivamente trataba de buscar la solución más rápida posible y bueno quise intentar llevarlo a un hospital de emergencia pero ya me habían comentado que era imposible, que no se podía reanimar y yo lo dejó en la camioneta. El médico de cabecera que se encargó de certificar, corroboró todos los datos, analizarlo, y bueno ya informarnos", añadió.
Daniela Darcourt estuvo en 'El Reventonazo de la Chola' y no pudo aguantar las lágrimas al dedicarle un mensaje a Manolo Rojas. "No sé si lo soy, pero créeme que tú si lo fuiste, lo eres y lo vas a hacer siempre, creo que todo el mundo lo sabe y lo acaba de decir tu propio hijo, eres una leyenda y donde sea que quiera que estés, a donde sea que vayas a llegar, gracias y cuídanos a todos porque desde ya nos hace mucha falta", expresó conmovida.