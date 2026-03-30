Katia Palma y Mathías dedicaron emotivo mensaje a Manolo Rojas

Daniela Darcourt estuvo en 'El Reventonazo de la Chola' y no pudo aguantar las lágrimas al dedicarle un mensaje a Manolo Rojas. "No sé si lo soy, pero créeme que tú si lo fuiste, lo eres y lo vas a hacer siempre, creo que todo el mundo lo sabe y lo acaba de decir tu propio hijo, eres una leyenda y donde sea que quiera que estés, a donde sea que vayas a llegar, gracias y cuídanos a todos porque desde ya nos hace mucha falta", expresó conmovida.