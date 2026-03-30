Este 30 de marzo, el capítulo de Al fondo hay sitio comenzó su edición despidiéndose de Manolo Rojas tras su sensible fallecimiento. La teleserie nacional recordó al personaje que interpretó el actor en varias temporadas. "Hasta siempre, amigo", se leyó en pantalla junto a una fotografía del 'Muqui', el chamán del barrio que era convocado cuando los Gonzáles o Maldinis querían comunicarse con sus antepasados.
Manuel Rojas, hijo de Manolo Rojas, contó cómo fueron los últimos minutos con vida del comediante peruano. "Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando, necesitaba auxilio. Le habían pedido un taxi para irse a una clínica cercana de emergencia, atenderse y bueno, ya había llegado el taxi pero lamentablemente minutos antes de que lo aborde, él, ya en la misma puerta de nuestra casa en la vivienda de La Victoria, ya estaba en el suelo, sin signos vitales, corroborado por 2 agentes, que luego también llegaron 2 bomberos de emergencia".
"No podía creer en el momento que llegué, cuando lo vi, no me podía quitar la cabeza, pensaba que se podía hacer algo más, estaba desesperado, definitivamente trataba de buscar la solución más rápida posible y bueno quise intentar llevarlo a un hospital de emergencia pero ya me habían comentado que era imposible, que no se podía reanimar y yo lo dejó en la camioneta. El médico de cabecera que se encargó de certificar, corroboró todos los datos, analizarlo, y bueno ya informarnos", añadió.
Ernesto Pimentel decidió dedicar su programa de este 28 de marzo a Manolo Rojas tras su repentino fallecimiento. Fernando Armas estuvo en 'El Reventonazo de la Chola' y contó cómo fue que se enteró de la muerte del comediante peruano, quien perdió la vida en horas de la noche el pasado 27 de marzo en su domicilio.
"A la hora que recibo la noticia yo estaba durmiendo, No había visto el celular desde las 10 de la noche y a las 1 y media, me muevo en la cama y veo a mi esposa con mi hija que estaban ahí y le digo '¿qué pasó?' y mi hija Sharon me dice 'pa, ha fallecido Manolo Rojas'. Me quedé sin palabras, abrí el celular y, efectivamente, algo que me dejó en shock, impactado hasta ahora, hasta este momento, creo que es un sueño, una pesadilla, que lo voy a volver a ver, que vamos a poder conversar, reírnos, hablar de nuestras familias", dijo.