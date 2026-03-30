"A la hora que recibo la noticia yo estaba durmiendo, No había visto el celular desde las 10 de la noche y a las 1 y media, me muevo en la cama y veo a mi esposa con mi hija que estaban ahí y le digo '¿qué pasó?' y mi hija Sharon me dice 'pa, ha fallecido Manolo Rojas'. Me quedé sin palabras, abrí el celular y, efectivamente, algo que me dejó en shock, impactado hasta ahora, hasta este momento, creo que es un sueño, una pesadilla, que lo voy a volver a ver, que vamos a poder conversar, reírnos, hablar de nuestras familias", dijo.