Alejandra Baigorria se conmovió con mensaje de la mamá y abuela de Said Palao

Alejandra Baigorria no pudo emocionarse hasta las lágrimas al escuchar un tierno mensaje de la madre de Said Palao, Rosa María Castro, quien no dudó en realizar una videollamada en vivo para elogiar a la exintegrante de Esto es guerra. La mamá calificó como "hija" a la empresaria de Gamarra y ella se conmovió frente a las cámaras del programa.