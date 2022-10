Chubi torturó a Eusebio para que confiese el lugar donde Eus tiene secuestrada a Luz

Eusebio aseguró que no sabe dónde está la pequeña, pero Chubi no le creyó y lo torturó en plena luz del día. El guardaespaldas de León lo tomó del cuello al presidente y lo llevó hasta la alberca de la piscina. Como Eusebio no quiso soltar detalles, Chubi lo ahogó en numerosas ocasiones para que revele la verdad.