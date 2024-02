Petronilo rompió en llanto al encontrar el cuerpo de Manuel

Ágatha (Wendy Vásquez) llamó urgente a Petronilo (Martín Martínez) para que se encargue de desaparecer el cuerpo de Manuel (Alberick García). El joven llegó a la casa sin imaginar que se toparía con tremenda escena y no pudo contener las lágrimas al ver que el alcalde estaba muerto. Asimismo, le recriminó a Ágatha por acabar con la vida de su esposo y le impidió que lo toque. "Patrón, usted ha sido muy malo conmigo, pero igual me siento mal. No puedo dejar de llorar. Mire como terminó", dijo en medio del llanto.