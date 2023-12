Manuel enfureció con Petronilo por no recordar donde "enterró" a León

Manuel (Alberick García) no se quedó tranquilo con solo ver la billetera de León (André Silva) como prueba de su muerto y llevó a Petronilo (Martín Martínez) al bosque para que le enseñe donde lo enterró. El joven se puso muy nervioso y le aseguró que no recordaba el lugar exacto del hueco con el cuerpo del cantante, ya que en realidad lo había llevado a su casa para curarlo. El alcalde de Nueva Esperanza enfureció y le lanzó una amenaza con un ultimátum. "Tienes hasta mañana a primera hora para encontrar ese cuerpo y si no, va a ser tu cuerpo el que incinere. A mí nadie me agarra de imbécil", exclamó muy molesto.