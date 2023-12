Petronilo rescató a León y algo inesperado sucedió

A pesar de que Petronilo (Martín Martínez) fue quien saboteó el carro de León (André Silva) para que sufriera un terrible accidente, no tuvo corazón para acabar con su vida cuando lo encontró malherido en el precipicio. Por lo que decidió llevarlo a su casa para curarlo. Sin embargo, nunca imaginó que el accidente provocaría que el cantante pierda la memoria, pues al despertar no recordaba que era El León de la Cumbia. "¿León? ¿Quién es León? No sé quién es León", exclamó el padre de Luz muy desorientado.