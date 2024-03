¿Ágatha sobrevivió? Esto dijo Wendy Vásquez sobre su personaje de LDE

Wendy Vásquez se mostró muy emocionada con la gran final de Luz de Esperanza y fue consultada por su personaje, quien cayó al mar tras recibir un disparo cuando trataba de huir del país. La intriga por Ágatha es porque no se llegó a encontrar su cuerpo para confirmar su muerte. “Me encanta que ha quedado ahí. Hemos visto que le ha caído una bala, pero no sabemos más. No han encontrado el cuerpo”, acotó la actriz.