Los Vilchez: Viviana renunció al taller de actuación de Rafael

En el anterior capìtulo de Los Vìlchez Viviana (Marya Goñi) fue evaluada por su profesor de teatro Rafael, pero este ademàs aprovechó para decirle que el hecho que se hayan besado no implica que pase algo más.

Mira también: Johnny descubriò a Viviana y Rafael besándose

Estas declaraciones no le gustaron para nada a Vivi, quien le increpò y le dijo que fue él, quien la beso. Ella, finalmente le dijo que hasta que él no reconozza no regresaría y se fue a su casa.