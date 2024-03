Estela recordó entre lágrimas la traición de Emilio con Catalina

“Me dijiste que estabas solo, me dijiste que no estabas con nadie, mírate ¿por qué? Jamás voy a ser la otra, me entiendes, nunca voy a ser (…) Si me amas, vete, porque esto no te lo voy a perdonar nunca, te lo juro que nunca te lo voy a perdonar”, mencionó con lágrimas en los ojos.