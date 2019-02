Angie Arizaga respaldó a Nicola Porcella tras fuertes acusaciones en su contra que lo vinculación por el caso de Poly Ávila.

La conductora de "La Previa sí va a salir" defendió al integrante de Esto es guerra con un firme mensaje en plena conferencia de prensa de su programa. "A Nicola Porcella lo conozco y en mi vida lo vi en ese tipo de cosas. Me extraña todo esto. Se están hablando sin medir, sin fudamentos. Estoy segurísima porque lo conozco que no esta metido en eso. Conozco a ellos y conozco mucho a Nicola y sé que jamás estarían metidos en ese tipo de cosas", sentenció Angie Arizaga.

"Están hablando sin medirse. Yo conozco a parte de los chicos y estoy segurísima que no están metidos en este tipo de cosas. Tener que involucrarlos en eso y sin fundamentos, porque ni siquiera dicen nombres simplemente dan la idea, nos dejan mal. Que estén metidos en esas cosas me parece extraño y no creo que sea real", manifestó la popular Negrita.

