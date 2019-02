Nicola Porcella anunció que tomará acciones legales tras acusaciones

Nicola Porcella hizo una declaración oficial a través de Estás en todas sobre su ausencia en el programa y su vinculación por el caso de 'Poly' Ávila.

El conductor manifestó que no se siente en capacidad de entretener al público por la situación en la que se encuentra , dio su versión de los hechos sobre lo que sucedió en aquella reunión en la que una joven resultó afectada y condenó dichas acciones.

Porcella aclaró: "Yo no llevé a Poly (Ávila) a la fiesta, no organicé la fiesta y no era mi casa. Lamento muchísimo que se haya generado esta situación que pudo atentar con la integridad de los que estuvimos."

De igual manera, Nicola Porcella hizo un llamado para que se haga una investigación a fondo del caso para conocer quiénes son los verdaderos responsables. "Yo siempre voy a apoyar la verdad, pero también voy a ser firme en defender mis derechos", comentó para luego señalar que tomará acciones legales contrra cualquier medio que lo sindique como culpable.

