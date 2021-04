Sofía Franco debutó en programa radial y agradeció a sus fans por el apoyo

Sofía reveló que estuvo un poco nerviosa, pero pudo lograr sus objetivos.

Sofía Franco hizo su aparición en una conocida radio peruana y mandó saludos a sus admiradores. Muy feliz, la empresaria debutó en un programa y entrevistó a Victor Manuelle. Al finalizar, Franco se despidió con un mensaje.

► Mira: Ernesto Pimentel tras vencer el COVID-19: "Cada persona sobreviviente es un milagro"

"Me he sentido súper cómoda, a pesar de estos nerviositos que mencionaba, pero que son parte de este reencuentro. Gracias por ese cariño al público que se ha manifestado con sus mensajes, sus audios, así que yo me comprometo a venir otro día."

► Mira: Tula Rodríguez: "Mi madre me pidió que avance y disfrute la vida"

No te pierdas ningún episodio de La banda del Chino en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

¿Jossmery Toledo será la nueva integrante en La banda del chino?