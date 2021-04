Ernesto Pimentel tras vencer el COVID-19: "Cada persona sobreviviente es un milagro"

El conductor expresó que no hay que bajar la guardia por la pandemia del coronavirus.

Ernesto Pimentel brindó declaraciones a La banda del chino y regresó a las instalaciones de Pachacamac para grabar El reventonazo de la chola. La figura pública indicó que no debemos bajar la guardia y cuidarnos el doble.

"No se dejen engañar. No es que 'no pasa nada'. No es que 'ha algunos no les da nada, no'. Todos hemos tenido nuestra vida amenazada. Cada persona sobreviviente al COVID es un milagro. Es como algunos comentarios de 'los que tienen plata, se salvan'. Mentira. Muchas personas con capacidad adquisitiva y les permite pagar una cama UCI o tener acceso a médicos, todos estamos allanados a la muerte."

Respecto al encuentro con su pequeño Gael, Ernesto dijo: "Saber que tu bebé está (contagiado de COVID) es algo que te duele, te cuestiona, que te genera esa responsabilidad. Sí tengo ganas, fuerzas y quiero seguir. En tres semanas estaré con mayor fuerza. Decidí con convicción superar esto."

