Tula Rodríguez: "Mi madre me pidió que avance y disfrute la vida"

Tula Rodríguez regresó a En boca de todos y, estar nuevamente en el programa, no ha sido fácil. La banda del chino la entrevistó y la figura del espacio televisivo recordó las palabras que le dijo su madre antes de partir.

"Ella no estuvo de acuerdo que yo parara un mes cuando pasó lo de Javier. Ella me dijo 'es demasiado, no puede ser'. 'Cuando yo no esté, tú no vas a parar, no puedes parar porque donde quiera que esté te quiero ver regia, feliz, linda, te quiero ver disfrutar y avanzar."

