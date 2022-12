Zuliet Seminario retó a Ducelia Echevarría tras críticas por su desempeño en cada competencia de EEG

Ducelia Echevarría quedó desconcertada cuando Zuliet Seminario la retó a una competencia distinta al juego de Esto es guerra para demostrarle que si bien es atleta nacional, no es lo mismo practicar un circuito del programa. La guerrera le recordó a la combatiente que ella es campeona en salto largo.

"Ducelia, vamos a la pista y verás que no es lo mismo. Yo soy una chica nueva y cuando tú entraste no le ganabas a nadie y ahora entrenaste y haces tus puntos. Ducelia, debes aprender a perder y ganar. La vez pasada vienes y me dices que saltas 6 metros. Yo soy campeona nacional, mamita", comentó la nueva integrante de los guerreros.