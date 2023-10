Ducelia Echevarría gritó su soltería y sorprendió a todos al enviar una indirecta sobre sus exparejas. ¿Será para Raúl Carpena y Piero Arenas? La exintegrante de Esto es guerra aseguró que no le tocaron buenas parejas. "Voy a similar que es mi hija porque buenos no me han tocado", comentó Ducelia antes de asegurar que está solterísima. "Sí, las tres 'S'. Estoy sola, suelta y soltera. Estoy apostando por mi paz mental", agregó la "Poderosa" de EEG.