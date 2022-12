Johanna San Miguel denunció error de Ducelia Echevarría tras su triunfo frente a Melissa Loza

Ducelia Echevarría derrotó a Melissa Loza al inicio de la competencia de Esto es guerra , pero la conductora Johanna San Miguel denunció en vivo que la combatiente salió antes de tiempo y el árbitro no la sancionó. Esto generó que la producción llame la atención a los encargados del juego, pero no eliminaron el puntaje ganado.

"Esto es para el árbitro de los combatientes, Ducelia ha salido antes y no la penalizaste. Esto no es culpa de los combatientes, esto es una responsabilidad directa para el árbitro. Si el productor general no está atento a este tipo que cosas que nos puede perjudicar a los guerreros, ¿van a tener que hacer pequeños cambios?", comentó.