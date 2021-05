Tepha Loza regresó a EEG y Melissa Loza tuvo inesperada reacción

Pese a las especulaciones de un supuesto veto de Spheffany Loza, el Tribunal pidió su retorno a la competencia.

Tepha Loza regresó a Esto es guerra frente al asombro de todos los integrantes al ver juntas por primera vez a la bella modelo y su hermana Melissa Loza, quien no dudó en aplaudir su ingreso. Pese a las especulaciones de un supuesto veto de Spheffany Loza, el Tribunal pidió su retorno a la competencia.

"La verdad que no pensé estar nuevamente, pero me dieron la oportunidad y la acepté. Yo no pensaba regresar, la verdad, pero aquí todo puede pasar", comentó Spheffany Loza. La competidora agradeció la oportunidad de regresar y aseguró que está dispuesta a competir al 100%. ¿Se enfrentará a su hermana?

