Macarena Vélez le ganó a Said Palao y así lo celebró

Macarena Vélez no pudo esquivar las preguntas sobre la pedida de mano de Said Palao a Alejandra Baigorria. Ante la cámara de la página web de América Televisión, la combatiente indicó que se encuentra muy contenta por el compromiso de su expareja. "Yo siempre le deseo lo mejor tanto a él como a todos los enamorados que he tenido. Me llevo lo mejor siempre y son aprendizajes de personas que pasan en tu vida. También a la familia de él la quiero muchísimo y toda la felicidad del mundo. Los mejores éxitos", acotó.