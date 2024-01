Macarena Vélez sobre boda de Said Palao y Alejandra Baigorria: "Muchos éxitos"

Macarena Vélez no pudo esquivar las preguntas sobre la pedida de mano de Said Palao a Alejandra Baigorria. La modelo sorprendió a más de uno al ser presentada como la nueva competidora de Esto es Guerra 2024 el último 24 de enero. Luego de tres años de ausencia, la también empresaria regresó al reality y no tuvo problema en comentar sobre la próxima boda de su expareja y la popular 'Patrona'.