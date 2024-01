Macarena Vélez minimizó criticas en EEG: “Vengo a ser la mejor competidora”

Alejandra Baigorria también respondió si le dijo adiós definitivamente a EEG. "Sí, ya no voy a estar en Esto es Guerra. Dije lo que tenía que decir en la final. Lamentablemente, me fui sin competir en una final que era lo que todo el mundo quería ver, pero son cosas que pasan y que a veces permiten. Yo estaba lista para competir y me dejaron ahí en la partida por capricho o no sé... me da mucha pena que no haya sido así, pero igual levantaron la copa los combatientes", acotó.