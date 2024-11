Said Palao dio insólito "consejo" a Hugo García por su capitanía

En ese instante, Said Palao no dudó en defenderse e insistió que puso su pie en el suelo porque se cayó del cubo, por lo que solo se acomodó y continuó con la competencia. Asimismo, el modelo no dudó en darle un "consejo" a Hugo García. "En vez de preocuparte por reclamar tonterías, porque viene semanas reclamando tonterías, preocúpate por organizar tu equipo, que dejen de cometer errores, porque siempre cometen", expresó.