Raúl Carpena negó relación con Ducelia Echevarría tras predicción de Hayimy

"Según las cartas, no, eso no va a prosperar. Definitivamente eso no prospera, eso no avanzará, es un simple coqueteo. Pero yo no veo un romance propiamente dicho más bien al jovencito se le va a vincular con otra persona que está presente aquí", comentó el tarotista peruano. El combatiente no dudó en interrumpirlo para defenderse.