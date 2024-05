Mario Irivarren enfureció con Raúl Carpena por tremendo error: "Ya desespera"

Mario Irivarren no pudo esconder su molestia cuando Raúl Carpena se equivocó en un juego de preguntas y provocó que el equipo perdiera. El combatiente no recordó a cantantes peruanos y el modelo enfureció. "Que se coma todas las tortas él. No puede ser tan torpe. Cuando va a haber eliminación porque ya desespera", dijo gritando.