Raúl Carpena quedó en sexto lugar en 'EEG en busca del mejor'

Rosángela Espinoza decidió abandonar 'EEG, en busca del mejor' luego de ser acusada por sus compañeros de no cumplir con una competencia. La modelo aseguró que en ningún momento se fue del estudio y solo estaba parada a un costado esperando a ser convocada por la producción. "Que me eliminen. Me van a hacer un gran favor (...) tal vez ese premio ya tiene el ganador", exclamó.