Raúl Carpena quedó fuera de 'EEG en busca del mejor' por Pancho Rodríguez

Hugo García se quedó en shock al ver que era el quinto eliminado de 'EEG, en busca del mejor' debido al voto que emitió Said Palao. El combatiente tiró la pizarra que tenía en la mano e hizo un gesto como reclamándole a su amigo, quien se agarraba el rostro para no verlo. Por su parte, Pancho Rodríguez, quien también votó por García, no dejó de celebrar su permanencia.