Rosángela Espinoza cuestionó la supuesta relación sentimental que tendría Ducelia Echevarría y Raúl Carpena. "¿Qué hiciste con Ducelia? De verdad, yo no entiendo eso. Yo soy bien frontal y directa. No sé si eso fue armado o show por parte de ellos. Yo no le vi sentido a ese ampay. Discúlpenme", aclaró la modelo frente al asombro del novato combatiente, quien evitó pronunciarse al respecto.