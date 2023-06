Ducelia Echevarría se defiende de críticas por su relación con Raúl Carpena.

Ducelia Echevarría no aguantó más y rompió en llanto desconsolado dentro de su auto al ser abordada por las cámaras del programa de Rodrigo Gonzáles al consultarle sobre el apasionado beso que se daba con Raúl Carpena. "No me pregunten más, estoy muy afectada con todo esto. No es como lo están viendo ustedes, no puedo defenderme ahorita", señaló entre lágrimas.