Tras confirmarse la relación entre Ducelia Echevarría y Raúl Carpena, la exintegrante compartió una romántica foto mientras abrazaba tiernamente al novato combatiente. La "Poderosa" publicó el video y no dudó en etiquetar a su actual pareja mientras sonaba la canción de Beret y Morat titulada "Por fa no te vayas". "Porque cuando estoy contigo llega el verano y se termina el frío. Ere' la calma en la que más confío. Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver", se escucha parte del tema.